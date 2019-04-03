Як виглядають діти Зеленського: милі фото з сімейного альбому

Володимир Зеленський, який за результатами виборів президента України переміг у першому турі, все більше викликає інтерес у українців. Безліч людей цікавляться і особистим життям знаменитого коміка і продюсера, який має тепер вже немало шансів очолити країну.

Весілля Володимира Зеленського та Олени Кияшко відбулося у 2003 році. Варто зазначити, що відносини пари тривали вісім років до того, як вони вступили у шлюб офіційно.

Фото: В мережу дуже рідко потрапляють фото Володимира з дітьми (соцмережі)

Подружжя виховує двох дітей – доньку Сашу 2004 року народження та сина Кирила, який народився у 2013 році.

Пара не дуже любить афішувати своє особисте життя, так і фото дітей Зеленських потрапляють в мережу вкрай рідко. Це в основному старі фото, які зроблені кілька років тому.

Фото: Незважаючи на щільний гастрольний графік, Володимир приділяє багато часу сім'ї (соцмережі)

Але все ж деякі факти про дітей зіркової пари вдається дізнатися.

"Діти – це взагалі унікальна подія в житті людини! Дивлюся на них і розумію: вони чисті в помислах, вчинках, часом у своєму наївному лукавстві, якого набагато менше, ніж у нас дорослих. Вони хочуть бути вільними", - зізнавався Володимир Зеленський.

Фото: Донька Зеленських помітно підросла (соцмережі)

В інтерв'ю Володимир Зеленський весь час дуже тепло відгукується про своїх дітей і щиро ними захоплюється.

За словами самого актора, його донька Саша любить займатися музикою.

Фото: Донька Володимира Зеленського Саша кілька років тому (соцмережі)

"От Саша грає на фортепіано. Я їй кажу, що, не вивчивши нот, грати вона не зможе, а вона сідає і на слух відтворює почуту мелодію", - зізнавався він у інтерв'ю.

Він говорив доньці, що без базового навчання навряд чи можна ччогось досягти, але вона своїм талантом доводила йому зворотне.

Фото: Донька Зеленських Саша (соцмережі)

"Виходить, що я завантажую її жорсткий диск своїми догмами, дурними терабайтами, які роками сам вбирав. Зараз, напевно, потрібно викручувати цю губку і вчитися багато чому у дітей", - згадував Володимир.

Фото: Як зізнався сам актор, його донька Саша любить грати на фортепіано (соцмережі)

Цікаво, що кілька років тому донька Зеленського Саша прийшла на шоу "Розсміши Коміка".

Судячи з реакції на це самого Володимира, він не знав про її участь у шоу. Вона щиро розсмішила тата своїми жартами і викликала справжній ажіотаж у публіки.

Відео: Youtube/Розсміши Коміка – Офіційний канал

У травні 2013 року в мережу потрапили фото, на яких видно, як Володимир Зеленський разом з дружиною знаходяться в старовинній Іллінської церкві на Подолі під час хрещення сина Кирила.

На хрестинах були присутні тесть і теща Зеленського, які живуть у столиці. Також на хрестини прийшла старша донька Зеленських, Саша, якій на той момент було вісім років.

Під час хрестин син Зеленських поводився дуже спокійно.

Фото: Зеленський хрестив молодшого сина Кирила в Іллінській церкві на Подолі (соцмережі)

"Він зовсім не примхливий, хоча веселий і рухливий – у мене пішов, – розповів Володимир. – Багато залежить від батюшки. Він у нас був молодий, добрий і симпатичний. З сином розмовляв ласкаво, Кирило слухав його з інтересом".

Фото: Одне з небагатьох фото Володимира з сином (соцмережі)

Зеленський розповів журналістам, що донька із задоволенням допомагає мамі і татові з сином – купає або одягає його.

Фото: Володимир Зеленський з дітьми (соцмережі)

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, коли буде готовий озвучити п'ять претендентів на ключові посади.

Також раніше Оля Полякова зробила несподівану заяву про вибори в Україні.