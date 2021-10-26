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Як виглядає повернуте Україні "Скіфське золото", про яке всі говорять

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Вівторок 26 жовтня 2021 18:16
Як виглядає повернуте Україні "Скіфське золото", про яке всі говорять Фото: "Скіфське золото" повертається в Україну (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Знаменита колекція "Скіфське золото" через 8 років нарешті буде повернута Україні. Таке рішення 28 жовтня прийняв Апеляційний суд Амстердама - на території Нідерландів артефакти, вивезені з кримських музеїв до початку російської окупації півострова, знаходяться з 2013 року, а саме оскарження приналежності тривало 7 років.

Що являє собою колекція з 565 предметів з музейного фонду України, які оцінюють в 10-13 мільйонів євро, і де тепер буде нове місце для експозиції насправді безцінних артефактів - читайте в матеріалі нижче.

Що входить до колекції "Скіфське золото"

Експозиція виставки "Скіфське золото" представлена з шести українських музеїв та історико-культурних заповідників (з Києва, Одеси, Автономної Республіки Крим):

  • Музей історичних коштовностей України;
  • Одеський археологічний музей;
  • Національний заповідник "Херсонес Таврійський";
  • Керченський історико-культурний заповідник;
  • Бахчисарайський історико-культурний заповідник;
  • Центральний музей Тавриди.

Як виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорять

Артефакти з колекції "Скіфське золото", в тому числі знаменитий скіфський золотий шолом IV ст. до н. е. (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

Хронологічні рамки виставки охоплюють часи античності за епоху Середньовіччя. Так, наприклад:

"Центральний музей Тавриди" представив 451 експонат культури скіфів, сарматів, готів, виявлених під час досліджень на території Неаполя Скіфського. Були представлені бронзові та срібні прикраси кінської зброї сарматів, ліпні посуди-вододіли IV століття.

Бахчисарайський історико-культурний заповідник надав на виставку 215 експонатів, знайдених в Усть-Альмінському некрополі, могильнику Сувлу-Кая.

Основа колекції багата прикрасами, предметами декоративного і прикладного мистецтва, предметами побуту (ложки, тарілки, глечики), озброєнням. Все разом створює комплекс трьох історично-етнічних культур Криму: скіфів, готів, сарматів.

Як виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорять

Експонати колекції "Скіфське золото" (фото: telegraaf.nl)

До речі, у вересні 2014 року частина виставки "Скіфського золота" була повернута і виставлена в експозицію Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська Лавра).

Судовий процес у справі "золота"

Спочатку колекція "Крим. Золотий острів в Чорному морі" повинна була повернутися з виставки в Голландії влітку 2014-го, але на той час Крим був окупований Росією. Почався тривалий судовий розгляд про приналежність колекції артефактів між українською стороною і російською.

Як виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорять

"Скіфське золото" (фото: AP / telegraaf.nl)

"Фактично українське скіфське золото могло потрапити в російські установи, так звані "кримські музеї". В умовах окупації очевидно і зрозуміло, що українські музеї на кримському півострові захоплені та грабуються окупаційною владою", - зазначили Styler у міністерстві культури та інформаційної політики України.

  • 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама на основі конвенції ЮНЕСКО прийняв рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну.
  • 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників російської адміністрації кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.
  • 28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив клопотання України про відвід судді у зв'язку з підтвердженням його зв'язку з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість.
  • 26 жовтня 2021-го Апеляційний суд Амстердама прийняв остаточний вердикт-колекція повинна бути повернута Україні.

Як виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорятьЯк виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорять

"Скіфське золото" (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

"РФ намагається продовжувати свої спроби розкрадати нашу спадщину і привласнювати собі, таким чином переписуючи історію. Нарешті, справедливість для експонатів з Криму була досягнута. Вже незабаром скіфське золото повернеться в Україну. Де його законне місце історично", - наголосив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

Де тепер зберігатиметься "Скіфське золото"

Влада планує відкрити експозицію повернутої колекції в Києві. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні на брифінгу, найімовірніше це буде Національний історико-культурний заповідник "Софія Київська".

Втім, точне місце зберігання буде визначено після того, як Україна отримає рішення суду, додав чиновник.

Як виглядає повернуте Україні &quot;Скіфське золото&quot;, про яке всі говорять

Експонат виставки "Скіфське золото" - меч із золотими піхвами IV ст. до н. е., (фото: VoidWanderer)

До речі, нещодавно ми писали про те, що нове дослідження про скіфів в Україні перевернуло уявлення про стародавній народ.

Нагадаємо, у жовтні під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів. А у вересні на Запоріжжі показали артефакти з Кургану "Мамай-Гора", які включають в себе скіфські золоті прикраси і меч-акінак з золотим набалдашником.

Додамо, що також перед цим на Хортиці виявили унікальне поховання скіфського воїна, і з'явилося фото і відео розкопок.

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Скіфське золото
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