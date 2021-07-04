Як виглядає саме бюджетне житло в Одесі: інтер'єр просто вражає

Приватний сектор пропонує затишні кімнатки зі зручностями на вулиці та загальною кухнею на кілька компаній. Максимум, що можуть запропонувати гостям - ліжко, тумбочку, вішалку кондиціонер (або вентилятор) + інтернет.

Комплекс "Дворик" в Затоці. За ніч для однієї людини - 275 гривень на добу. За двох - 450 гривень за одну ніч.

Гостьовий двір "Лиманська". Бюджетний номер - від 320 гривень. У кімнатах є мінімум меблів. Зручності та кухня - спільні з іншими постояльцями. У дворі є парковка і дитячий майданчик.

Готель "Блакитна лагуна" в Коблево. У номері за 300 гривень на добу є вентилятор, двоспальне ліжко, Вішалка та інтернет. Зручності та кухня загальні, їдальня - у вигляді столиків на вулиці. Телевізор - на загальній кухні.

Міні-готель "12 місяців" поруч з Аркадією. Номер з кондиціонером коштує від 350 гривень на добу. Кухні немає, але поруч повно кафе і ресторанів. До пляжу йти хвилин 10.

Готель "Гостьовий будинок Грязі лиману". Кімната для одного коштує від 400 гривень на добу. Невеликі апартаменти з кондиціонером, холодильником, телевізором і диваном-ліжком. Зручності загальні - на поверсі. За двомісний номер доведеться віддати вже 550 гривень на добу. Є загальна кухня, парковка та інтернет. До моря - 4 км, зупинка транспорту поруч. До центру Одеси - 8 км.

Кімната у квартирі з господарями в районі Лузанівки обійдеться від 400 гривень на добу. У туристів балкон, тераса, в кімнаті ліжка, мікрохвильовка, електрочайник, постільна білизна та туалетні приналежності. Зручності та кухня - спільні з господарями. До центру Одеси - 10 км.

Кемпінг в районі Ланжерона і Відради обійдеться від 400 гривень на добу. У кімнаті є ліжко, вентилятор, шафа. Зручності та кухня - загальні. Для гостей є інтернет, пральна машина, праска і навіть кавоварка.

Готель "Зірка" в центрі Одеси. Номер без вікон, але зі зручностями, Інтернетом і телевізором обійдеться в 450 гривень. Харчуватися можна в барі готелю. До пляжу 10 хвилин громадським транспортом.

Кемпінг "Кімната біля моря" - менше ніж 1 км від морського пляжу в Одесі. Є парковка, можна готувати барбекю. У кожному номері є ліжко, Вішалка та інтернет. Є кухня з холодильником. За номер хочуть 450 гривень на добу.