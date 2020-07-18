Як виглядає Нантський собор після пожежі: з'явилися фото зсередини

Пожежа в соборі в Нанті у Франції (фото: twitter.com/Herms23365159)

Пожежу в соборі в Нанті вже загасили

Пожежа в Нантському соборі святого Петра і Павла у Франції завдала значної шкоди середньовічній споруді та пам'ятці архітектури. Прокуратура наразі розглядає інцидент 18 липня як злочинне діяння.

В найбільшій 63-метровій готичній церкві історичної Бретані, яка лише на 6 метрів нижче за Собор Паризької Богоматері, вогнем був знищений грандіозний орган XVII століття роботи Жака Жирардо, розбиті вітражі східного фасаду XV століття.

У мережі показали фото, як після пожежі виглядає стародавній собор зсередини. Кадри опубліковані в Telegram-каналі Mash.

Зазначимо, що прокуратура в Нанті не виключає навмисний підпал собору. Річ у тім, що на місці події почалися три пожежі.

Нантський собор Петра і Павла після пожежі (фото: t.me/breakingmash)

Повідомляється, що загоряння було неконтрольованим і вогонь швидко поширився будівлею. На місці працювали понад 100 рятувальників.

Зараз пожежу вдалося локалізувати та загасити, повідомив представник пожежної служби Жером Лангуа в ефірі телеканалу BFM TV.

Нині триває розслідування, правоохоронці подробиці поки не розголошують.

Собор Петра і Павла в Нанті після пожежі (фото: t.me/breakingmash)

Нантський кафедральний собор Петра і Павла будувався протягом 457 років - з 1434 по 1891 рік. Собор сильно постраждав від вибуху в одній із веж замку герцогів Бретань у 1800 році та бомбардувань 1944 року. У 1972 році під дахом собору почалася сильна пожежа, яка зруйнувала значну частину опорних конструкцій.

Примітно, що нинішня пожежа в середньовічному соборі сталася через рік після ще одного займання - в соборі в Парижі знаменитого Нотр-Дам де Парі.