Ось так виглядає 250-гривнева монета, про яку мало хто знає (фото)

Пам'ятна монета "Оранта" номіналом 250 гривень з чистого золота 999 проби - не тільки рідкісна, але й дорога. Якщо у вас є така, то можете її продати за більш ніж тисячу доларів.

Як виглядає монета, в чому її особливість і скільки коштує - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як виглядає 250-гривнева монета

Ця монета присвячена берегині українського народу - образу Божої Матері, відомому під назвою Оранта в соборі Святої Софії в Києві.

Вона була введена в обіг 28 липня 1997 року і належить до серії "Духовні скарби України".

На аверсі монети у центрі розташоване зображення кафедрального храму Київської Русі, перлини давньоруської архітектури XI століття - Софії Київської. Під ним позначено час побудови собору, номінал монети та рік карбування (1996). Вгорі по колу монети напис "Україна".

На реверсі монети - у центрі кола, утвореного рослинним орнаментом, зображена фігура Богоматері Оранти - головної мозаїки центральної апсиди храму. Фігуру Богоматері розділяє навпіл горизонтально розташований напис "Оранта". Внизу розташована проба дорогоцінного металу і його чиста вага.

Ось так виглядає 250-гривнева монета "Оранта" (фото: violity.com)

Зараз таку монету можна купити або продати за 31 тисячу гривень. Хоча в 2010-му за неї правили всього 9 тисяч.

Додамо, що всього таких монет було викарбувано три тисячі штук.