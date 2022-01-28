Як виглядав Львів у 1940-1950 роках: унікальні ретро-фото

Архітектор Борис Ведерніков був автором у будинку проєктних організацій і Центрального стадіону в Києві, гуртожитків і типових шкіл у багатьох містах України в 1960-х роках.

Спочатку Львів був столицею Галицько-Волинської держави, потім став центром Руського воєводства, автономного Королівства Галичини та Лодомерії.

Львів у 1940-1950/Борис Ведерніков

Потім Львів опинився у складі Австрійської імперії. У 1918 році – столицею ЗУНР. З 1919 по 1939 рік – знову у складі Другої Речі Посполитої.

У період Другої світової війни був захоплений спочатку радянською, а потім німецькою армією. А після війни - увійшов до складу Радянського Союзу.

Львів у 1940-1950 / Борис Ведерніков

У 1991 році - став одним з найбільших міст на Заході у складі незалежної України.

Варто зазначити, що після 1940 року у Львові життя різко змінилося. Місто увійшло до складу СРСР, там дислокувалася армія. Але в той таки час почалися масові репресії та депортації до Сибіру українського і польського населення.

Львів у 1940-1950 / Борис Ведерніков

У липні 1944 року радянські війська увійшли до Львова і відновили роботу всього міста – почали працювати радянські державні та партійні організації.

У місто почали переїжджати чиновники, військові, інженери, медики та працівники партійного апарату зі Сходу України.

Львів у 1940-1950 / Борис Ведерніков

У 1945-1946 році зі Львова почали масово виїжджати поляки. А порожні будинки почали масово заселяти переселенцями. Мігранти з рештою місцевими жителями створили по суті нове, післявоєнне суспільство.

Львів у 1940-1950 / Борис Ведерніков