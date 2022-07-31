Які документи потрібні українцям для виїзду за кордон на авто: список

Фото: Як виїхати за кордон на авто з України (unsplash.com)

За межі України дозволяється виїздити на державних номерних знаках

Які документи потрібні, якщо ви їдете за кордон з України на власному автомобілі?

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, що треба враховувати водіям, які виїздять на авто за кордон.

Які документи потрібні водіям, які їдуть на власному авто

При перетині державного кордону на автомобілі при собі потрібно мати наступні документи:

посвідчення водія, яке відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — техпаспорт. Він має містити особисту інформацію, продубльовану латиницею;

розпізнавальний знак України на самому автомобілі (UA);

державний номерний знак на автомобіль.

Зверніть увагу. У разі, якщо у вас немає індивідуального номерного знаку, враховуйте, що він діє тільки на території України, а за кордон дозволяється виїздити на державних номерних знаках.

потрібен також дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта" (відповідно до статті 16 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів").

Фото: Що враховувати тим, хто виїздить на авто за кордон? (unsplash.com)

Які документи потрібні тим, хто не є власником авто

Для виїзду закордон на автомобілі людиною, яка не є власником авто, необхідно також мати один з наступних документів:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

При цьому наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи обов'язкова.

"Якщо ви перебуваєте за кордоном, довіреність на водіння автомобіля можна оформити в посольстві/консульстві України або у нотаріуса в країні перебування (така довіреність має бути апостильована, перекладена українською і завірена в українського нотаріуса). Присутність особи, на яку оформлюється довіреність, при цьому не обов'язкова", — пояснюють у VisitUkraine.today.

Нагадаємо, ми писали, який порядок дій при ДТП за кордоном та як діє "Зелена картка": інструкція НБУ.