Виїзд чоловіків за кордон: юрист назвав проблеми, які виникають у багатодітних батьків та опікунів

При виїзді за межі України можуть виникнути проблеми у багатодітних батьків, опікунів і студентів. У пунктах пропуску їм можуть відмовити у виїзді за деякими нюансами.

Багатодітні батьки

Право виїзду за межі України мають тільки ті багатодітні батьки, які утримують своїх дітей. Особливо це стосується чоловіків, у яких діти від різних шлюбів. Сам факт батьківства право виїзду за кордон не дає.

За словами адвоката, є ще й людський фактор від прикордонників - виїжджаєш з документами, але без дітей, то можуть і не пропустити. І таких випадків було вже багато.

Найважливіше - потрібні підтвердження: рішення суду про утримання, свідоцтва про народження, інші документи. Тобто, чоловік повинен не просто довести, що він батько трьох дітей і більше, а утримує всіх своїх дітей.

Батьки, які самостійно виховують одну дитину і більше

Для виїзду за кордон таким чоловікам необхідно надати документ, яким встановлено місце проживання дитини з батьком.

Це може бути рішення суду, органу опіки та піклування, свідоцтво про смерть матері дитини або рішення про позбавлення батьківських прав матері.

Якщо ж самотній батько одружився вдруге, то він втрачає статус самотнього батька. Тут важливо встановлення факту проживання дитини з батьком і повторний шлюб.

Опікун, який доглядає за хворим членом сім'ї

Для виїзду таким чоловікам потрібно висновок МСЕК або ЛКК про те, що людина потребує постійного догляду. Без такого документа можуть не випустити навіть з лежачим хворим.

Якщо ж опікун намагається виїхати за кордон без свого підопічного - можуть не випустити. Якщо опікун виїжджає разом з підопічним, але немає рішення медкомісії - не випустять.

Виїзд студентів на навчання

Наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток та інші подібні документи - це добре, але вони не мають юридичної сили для виїзду за кордон.

Для перетину кордону потрібен документ про відстрочку від військової служби на 6 місяців (більше не передбачено законом).

Тобто, студенту потрібно пройти медкомісію у військкоматі, стати на облік і отримати довідку про відстрочку - як учень.