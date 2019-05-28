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Видатний український спортсмен похвалився новим досягненням. Відео

STYLERЖиття    28.05.2019 - 22:18
Видатний український спортсмен похвалився новим досягненням. Відео
Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Жан Беленюк здійснив свою давню мрію

Жан Беленюк стрибнув з парашутом разом з інструктором. За словами українського борця греко-римського стилю, відчуття від стрибка були незабутніми. Беленюк виклав відповідні фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

Жан розповів, що стрибок здійснював в Бородянці. При цьому висота стрибка становила 4200 метрів. Вільне падіння тривало близько хвилини, на парашуті він летів з інструктором близько 5 хвилин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Жан Беленюк (відео: instagram.com/zhanbeleniuk)

За його словами, найстрашніше - це підхід до зони стрибка і сам стрибок. При цьому спортсмен радить всім спробувати випробувати щось подібне.

"Відчуття нереальні, навіть не знаю з чим порівняти, просто хоча б раз у житті треба спробувати", - зазначив Жан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Жан Беленюк (відео: instagram.com/zhanbeleniuk)

Він також розповів, що це був для нього виклик. Жан часто перевіряє себе "на слабо", як в житті, як і в спорті. Він зазначив, що ніколи не відмовляється від нових відчуттів і досвіду, навіть якщо це не зовсім безпечно. Але в житті ніколи не знаєш, де чекає підступ.

Видатний український спортсмен похвалився новим досягненням. Відео

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

"У цьому ключі для мене дуже показова історія Міхаеля Шумахера! Життя одне, другий спроби прожити її більш яскраво у нас, на жаль, не буде, тим більше поки молодий. А в старості хоч буде що згадати!" - заявив Беленюк.

 

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Він також порадив всім жити так, щоб було, що згадати у старості. При цьому потрібно все робити з розумом.

Нагадаємо, що Жан Беленюк "наїхав" на міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова через невиплачені призові в 50 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Жана Беленюка назвали росіянином, після чого він різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби.

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