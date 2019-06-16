Видатний музикант: помер учасник "Машини времени" (фото)

Помер Сергій Остроумов (ілюстративне фото: torange.biz)

Сергія Остроумова називають легендарним барабанщиком

Сергій Остроумов, легендарний барабанщик, сесійний учасник групи "Машина времени" помер у віці 54 років. Про це повідомив Андрій Макаревич на своїй сторінці в Facebook.

Про причини смерті музиканта поки не повідомляється.

Остроумов був сесійним барабанщиком "Машини времени" і постійним учасником сайд-проекту легендарної групи - "Оркестр креольського танго".

Помер Сергій Остроумов - учасник "Машини времени" (фото: facebook.com/makarevichav)

"Величезна втрата. Це був абсолютно видатний музикант, один з найкращих барабанщиків в Росії. Мені пощастило бути на одному з концертів з його участю. Світла пам'ять Сергію", - пишуть в мережі користувачі Facebook.

Помер Сергій Остроумов - учасник "Машини времени" (фото: facebook.com/nikita.nelyubin)

Сергій закінчив естрадно-джазове відділення Уфімського училища мистецтв. У 1992 році приєднався до квартету Андрія Кондакова - Андрія Рябова, виступав на вітчизняних і зарубіжних фестивалях.

Помер Сергій Остроумов - учасник "Машини времени" (фото: facebook.com)

Був одружений на російській актрисі Ользі Остроумовій-Гутшмідт.

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