Син легендарного російського спортсмена зарізав свою матір: усі деталі

Вбивство дружини хокеїста Максима Соколова вчинив його син (колаж: РБК-Україна)

Син Максима Соколова після розправи над матір'ю намагався вкоротити собі віку

Вбивство дружини легендарного пітерського хокеїста, Максима Соколова, колишнього воротаря СКА, вчинив його 18-річний син Максим Соколов-молодший. Про це пише Telegram-канал Mash.

Трагедія сталася в будинку спортсмена в селищі Нова Романівка (Всеволозькому районі Ленінградської області). Син хокеїста розправився з матір'ю, 45-річною Іриною, в присутності свого брата, 15-річного Арсенія.

За заявою Арсенія, брат зайшов в його спальню з ножем і погрожував убити його. Незважаючи на це, Арсенію вдалося втекти. Він кинувся на допомогу до сусідів, які і виявили мертву жінку і Максима, який лежав поруч з нею з раною на шиї. Після розправи над рідною матір'ю він намагався покінчити з собою.

Вбивство дружини хокеїста Максима Соколова здійснив його син (фото: Telegram-канал Mash)

Зазначимо, що Соколов-молодший також займався хокеєм, як і його батько. Він грав за клуб СКА-1946, який тренує його легендарний батько, в якості воротаря.

Після спроби суїциду 18-річного Максима доставили до лікарні з порізами шиї та рук. 15-річного Арсенія, на очах у якого сталася трагедія, також доправили в лікарню в шоковому стані.

В ЗМІ повідомляють, що Максим накинувся на матір після сильної сварки.

Вбивство дружини хокеїста Максима Соколова здійснив його син, Максим Соколов-молодший, фото: соцмережі)

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