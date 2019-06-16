Выдающийся музыкант: умер участник "Машины времени" (фото)

Умер Сергей Остроумов (иллюстративное фото: torange.biz)

Сергея Остроумова называют легендарным барабанщиком

Сергей Остроумов, легендарный барабанщик, сессионный участник группы "Машина времени" умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Остроумов был сессионным барабанщиком "Машины времени" и постоянным участником сайд-проекта легендарной группы - "Оркестр креольского танго".

Умер Сергей Остроумов - участник "Машины времени" (фото: facebook.com/makarevichav)

"Огромная утрата. Это был совершенно выдающийся музыкант, один из лучших барабанщиков в России. Мне посчастливилось быть на одном из концертов с его участием. Светлая память Сергею", - пишут в сети пользователи Facebook.

Умер Сергей Остроумов - участник "Машины времени" (фото: facebook.com/nikita.nelyubin)

Сергей закончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова - Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях.

Умер Сергей Остроумов - участник "Машины времени" (фото: facebook.com)

Был женат на российской актрисе Ольге Остроумовой-Гутшмидт.

Напомним, что сын легендарного российского спортсмена Макима Соколова зарезал свою мать. Сын хоккеиста расправился с матерью, 45-летней Ириной, в присутствии своего брата, 15-летнего Арсения.

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