Дитина ледь не загинула через дитячий конструктор: деталі НП в Києві

Дитина проковтнула магніти і ледь не загинула (колаж: РБК-Україна)

Через проковтнуті магніти у дитини діагностували перфорацію кишечника

9-річна дитина проковтнула 27 магнітів з геометричного магнітного конструктора і ледь не загинула від розриву кишечника. Про це розповіла мама хлопчика на сторінці пабліка Батьки SOS в Facebook.

За словами мешканки Києва, про неладне з сином запідозрили не відразу. Дитина страждає аутизмом і не розмовляє, хоча з інтелектом у хлопчика все в нормі. У нього кінетичне сприйняття світу, тому батьки купили йому здавалося б безпечний конструктор.

Але хлопчик під час гри час від часу гриз деталі конструктора, всередині яких були дрібні магніти циліндричної форми.

Дитина проковтнула магніти і ледь не загинула (фото: facebook.com)

Жінка розповідає, що у малюка іноді траплялися істерики, він відмовлявся від улюбленої їжі, а також деколи ходив у напівзігнутому стані. Але така поведінка траплялася й раніше, тому батьки кинулися не відразу.

Коли ж один з магнітів був виявлений у фекаліях, батьки зробили рентген. Тоді й виявили велику кількість магнітів, які ледь не коштували дитині життя.

Дитина проковтнула магніти і ледь не загинула (фото: facebook.com)

"Зараз маємо шрам на пузі, внаслідок операції по вилученню 27 магнітів. Конструктор систематично розгризавсі і дрібні магніти в різний час потрапляли в організм і застрявали між шлунком і тонкою кишкою. Місцевий перитоніт, дірки в кишці і пролежні в трьох місцях шлунка - реальна загроза життю дитини - а симптоматики нуль!" - пише жінка.

Дитина проковтнула магніти і ледь не загинула (фото: facebook.com)

Мама постраждалої дитини звертається до батьків з проханням уважно вибирати іграшки для своїх дітей. Жінка також не радить купувати подібні конструктори дітям до 12 років, а дітям з особливостями розвитку радить і зовсім утриматися від таких іграшок.

Дитина проковтнула магніти і мало не загинув (фото: facebook.com)

До речі, нещодавно Уляна Супрун розповіла, що до хірургів лікарні Охматдит за рік звертається близько 500 дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тіл, і кожна четверта дитина потребує госпіталізації. Глава МОЗ порадила батькам, як убезпечити дитину від подібного.

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