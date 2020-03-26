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Видавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусом

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 22:29
Видавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik.com)

У Сумах заражена коронавірусом жінка продовжувала ходити на роботу аж до госпіталізації

Коронавірус в Україні 26 березня підтвердили у 156 пацієнтів, і згідно з результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів у Сумській області до цього випадків COVID-19 не було виявлено.

Вдень заступник мера Сум Максим Галицький заявив про зараження місцевої жительки, яка повернулася 10 березня після поїздки до Чехії.

Йдеться про 49-річну жінку, яку після виявлення симптомів коронавіруса госпіталізували 23 березня в обласну інфекційну лікарню, а 25 березня Сумської лабораторний центр підтвердив у неї COVID-19.

В місцевій пресі з'явилося тривожне повідомлення про те, що сумчанка, яка працює в податковій інспекції, протягом двох тижнів могла видавати довідки клієнтам. Про це розповів журналіст Максим Едель із посиланням на власні джерела.

"Після повернення з Чехії вона не пішла на самоізоляцію, а продовжила ходити на роботу і видавати довідки громадянам. Тож, раджу всім, хто в цей період відвідував міську податкову, звернутись до лікаря", - йдеться в його публікації в Facebook.

Видавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусом

У Сумах жінка з коронавірусом ходила на роботу в податкову (Фото: facebook.com/edelmaxim)

За словами в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимира Збаражського, жінка з коронавірусом запевнила, що контактувала тільки з однією людиною. Про це передає видання Sumy.Today.

Пацієнтка уточнила, що це її чоловік.

Тим не менш, в мережі попередження журналіста, засноване на непідтвердженій інформації, викликало стурбованість та гарячі обговорення, і без емоційної реакції й обурення не обійшлося.

Видавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусомВидавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусомВидавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусомВидавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусомВидавала довідки в податковій: мережу стривожила розповідь про українку з коронавірусом

Фото: скрін коментарів facebook.com/edelmaxim

Як повідомлялося раніше, у Києві втекла з лікарні пацієнтка з підозрою на коронавірус - 39-річна мешканка Коломийського району на Прикарпатті повернулася з Бельгії, і днями швидкий тест на COVID-19 у неї дав позитивний результат.

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