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Выдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусом

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 22:29
Выдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik.com)

В Сумах зараженная коронавирусом женщина продолжала ходить на работу вплоть до госпитализации

Коронавирус в Украине 26 марта подтвердили у 156 пациентов, и согласно результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров в Сумской области до этого случаев COVID-19 не было выявлено.

Днем заместитель мэра Сум Максим Галицкий заявил о заражении местной жительницы, которая вернулась 10 марта после поездки в Чехию.

Речь идет о 49-летней женщине, которую после выявления симптомов коронавируса госпитализировали 23 марта в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у нее COVID-19.

В местной прессе появилось тревожное сообщение о том, что сумчанка, которая работает в налоговой инспекции, на протяжении двух недель могла выдавать справки клиентам. Об этом рассказал журналист Максим Эдель со ссылкой на собственные источники.

"После возвращения из Чехии она не пошла на самоизоляцию, а продолжила ходить на работу и выдавать справки гражданам. Так, советую всем, кто в этот период посещал городскую налоговую, обратиться к врачу", - говорится в его публикации в Facebook.

Выдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусом

В Сумах женщина с коронавирусом ходила на работу в налоговую (Фото: facebook.com/edelmaxim)

По словам и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского, женщина с коронавирусом заверила, что контактировала только с одним человеком. Об этом передает издание Sumy.Today.

Пациентка уточнила, что это ее муж.

Тем не менее, в сети предупреждение журналиста, основанное на неподтвержденной информации, вызвало обеспокоенность и горячие обсуждения, и без эмоциональной реакции и возмущения не обошлось.

Выдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусомВыдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусомВыдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусомВыдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусомВыдавала справки в налоговой: сеть встревожил рассказ об украинке с коронавирусом

Фото: скрин комментариев facebook.com/edelmaxim

Как сообщалось ранее, в Киеве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус - 39-летняя жительница Коломыйского района на Прикарпатье вернулась из Бельгии, и на днях быстрый тест на COVID-19 у нее дал положительный результат.

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