"Ночуємо в звалищі, нас кинули": ось як виглядає "грізна армія ДНР"
Представники "армії ДНР" самі почала скаржитися на нестерпні умови, в яких вони перебувають з 25 лютого.
Дивіться нижче на Styler на відео, як виглядає "грізне військо", яке разом з російськими "освободітєлями" шукає в Україні "нацистів".
Так, жителі окупованих територій "ОРДЛО" показали, як росіяни утримують "армію". Вони знаходяться в нелюдських умовах на першій лінії, де розчищають дорогу російським військовим.
"Зверніть увагу, це армія ДНР, яку просто взяли і кинули. Ми ночуємо в звалищі. Яку кидають на блокпости. Російська армія сама в шоці", - говорить сам же член цієї "армії".
На кадрах видно напівпритомних "військових", які гріються біля бочки з палаючим сміттям, сплять у багнюці, загорнувшись у ганчірки.
За словами автора відео, в таких умовах вони знаходяться з 25 лютого.
Раніше ми писали, як жили окупанти в захопленому Тростянці.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.