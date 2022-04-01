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"Ночуємо в звалищі, нас кинули": ось як виглядає "грізна армія ДНР"

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П'ятниця 01 квітня 2022 11:21
"Ночуємо в звалищі, нас кинули": ось як виглядає "грізна армія ДНР" Фото: "армія ДНР" (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Представники "армії ДНР" самі почала скаржитися на нестерпні умови, в яких вони перебувають з 25 лютого.

Дивіться нижче на Styler на відео, як виглядає "грізне військо", яке разом з російськими "освободітєлями" шукає в Україні "нацистів".

Так, жителі окупованих територій "ОРДЛО" показали, як росіяни утримують "армію". Вони знаходяться в нелюдських умовах на першій лінії, де розчищають дорогу російським військовим.

"Зверніть увагу, це армія ДНР, яку просто взяли і кинули. Ми ночуємо в звалищі. Яку кидають на блокпости. Російська армія сама в шоці", - говорить сам же член цієї "армії".

На кадрах видно напівпритомних "військових", які гріються біля бочки з палаючим сміттям, сплять у багнюці, загорнувшись у ганчірки.

За словами автора відео, в таких умовах вони знаходяться з 25 лютого.

Раніше ми писали, як жили окупанти в захопленому Тростянці.

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ДНР Війна Росії проти України
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