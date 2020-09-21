Alyona Alyona передбачила свій виліт з "Танців з зірками" (відео)

Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Покинула проект рэперша Alyona Alyona передбачала, що її шанси залишитися на шоу низькі

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка в 4-му ефірі "Танців з зірками" покинула паркет легендарного шоу, передбачила свій виліт. Дівчина сумнівалася у своїх силах і розповіла про це в Instagram. Слова про "останній танець" виявилися пророчими.

Під час 4-го ефіру українська артистка Alyona Alyona в парі з Юрієм Гуричем затанцювала джайв, де на кілька хвилин повернулася у виховне крісло. Попри всі зусилля, які доклала реперша на підготовку танцю протягом минулого тижня, не всі судді схвально відреагували на виступ.

Танці учасників в цю неділю традиційно оцінювали четверо суддів - запрошеним членом журі стала телеведуча Леся Нікітюк, що дало кожній парі можливість отримати 40 балів. Журі оцінило старання артистки Alyona Alyona до 26 балів.

Alyona Alyona покинула Танці з зірками

У своєму Instagram зірка передбачала свій виліт, про що написала незадовго до початку ефіру.

"Це останній ТАНЕЦЬ. Може бути, але все залежить від вас. Минулого разу ми опинилися в зоні ризику, це було дуже хвилююче і напружено! На цей раз ми врахували все й підготували для вас запальний танок", - написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona передбачила свій виліт (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

На пророчі слова виконавиці звернули увагу її фанати, які сказали тільки, що дівчина таким чином притягла до себе погану оцінку.

Слід нагадати, що реперша Alyona Alyona знайшла популярність у 2018 році. Після прем'єри її хіта і кліпу "Рибки" нею зацікавилися продюсери і журналісти. Одного разу вранці вона буквально прокинулася знаменитою і вирішила кинути роботу вихователя в дитячому саду, після чого переїхала жити до Києва. 2 роки потому вона опинилася на паркеті "Танців з зірками", про що ніколи не могла мріяти, як розповідала раніше артистка.

Нагадаємо, Ольга Фреймут скептично висловилася про участь у "Танцях з зірками". У своєму Instagram вона заявила, що танцювати взагалі не збиралася.

Раніше танцюрист Дмитро Дікусар вперше прокоментував виліт з "Танців з зірками".