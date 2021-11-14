Як вибрати ідеальні рукавички на осінь і зиму: корисні лайфхаки

Вибираємо розмір

Розмір правої та лівої руки може відрізнятися у кожної людини. Для вимірів вибирайте ту руку, якою ви пишете.

Оберніть сантиметр навколо долоні в найширшому місці, по кісточках пальців. Але не захоплюйте великий палець. Стрічка повинна прилягати до руки щільно. Злегка зігніть долоню і запишіть кількість сантиметрів.

Якщо сантиметра немає під руками – беріть мотузку або товсту нитку. Оберніть її навколо руки, а потім вимірюйте лінійкою.

Якщо у вас довгі пальці, то виміряйте відстань від кінчика середнього пальця до першої поперечної лінії зап'ястя.

Розміри зазвичай вказують за двома параметрами - числова і вона збігається з обхватом кисті. Або літерами - вона відповідає кількості сантиметрів.

Як обчислити розмір рукавичок

Як підібрати рукавички

Найважливіше - руці має бути зручно. Рукавички не повинні сковувати рухи, надягати та зніматися повинні без зусиль. Пальці повинні легко згинатися.

Одягнену рукавичку розправте по руці - нічого не повинно тиснути, бовтатися або збиратися в складки. ваш розмір той, при якому Рукавичка прилягає як друга шкіра.

Довжина пальців і довжина рукавичок повинні збігатися. Там не повинно бути порожнього місця - ні між пальцями, ні на кінчиках.

Шкірні рукавички з часом розтягуються і, якщо при покупці є вибір між злегка тісною і більш вільною – вибирайте більш тісні.

Вибирайте рукавички, у яких менше швів – такі вироби служать довше і повільніше розтягуються, ніж ті, які пошиті зі шматочків.

На зиму можна купувати аксесуар на пів розміру більше – щоб було місце для теплого повітря. Такі рукавички сядуть в повному обсязі ідеально, але руки точно не замерзнуть.