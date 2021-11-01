ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Готуємо ідеальний рис: важливі лайфхаки від кращих шеф-кухарів світу

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 13:19
Готуємо ідеальний рис: важливі лайфхаки від кращих шеф-кухарів світу Фото: як приготувати ідеальний розсипчастий рис (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати ідеальний розсипчастий рис - мрія будь-якого кулінара. Рис прекрасно поєднується з багатьма продуктами, підходить для гарніру і з нього можна приготувати багато смачних і корисних страв.

Як приготувати ідеальний розсипчастий рис – читайте в матеріалі нижче.

Відома шеф-кухар Поппі О'Тул у своєму блозі на TikTok зізнається, що приготувати розсипчастий рис не так вже й складно. Вона знайшла простий рецепт, яким поділилася зі своїми передплатниками.

"Промити рис і залити його водою. На один стакан рис потрібно півтори склянки води. Кип'ятити не більше 3 хвилин. Потім накрити кришкою каструлю і вимкнути вогонь. Залишити каструлю на 12 хвилин, щоб рис дійшов", - розповіла шеф-кухар.

Як приготувати ідеальний рис вдома

1. Добре промити рис. Вода повинна бути прозора. Для деяких видів рису вистачить і трьох разів, а для деяких – не менше семи разів. Навіть найчистіший рис потрібно перед приготуванням промити.

2. Відмовтеся від каструлі. Шеф-кухарі стверджують, що найкраще з приготуванням рису справляються мультиварки чи рисоварки. Перед приготуванням ризик потрібно рівномірно розподілити в чаші. А готовий - розпушити за допомогою лопатки.

3. Пропорція води. Різні види рису вбирають воду по-різному і не завжди підходять пропорції 2:1. Найкраще спочатку дати 1:1 і при необхідності доливати воду при приготуванні.

4. Обсмажте рис. Фахівці рекомендують рис перед варінням обсмажити на сковороді з соняшниковою олією на середньому вогні. Коли він буде готовий наполовину, залийте водою, щоб вона не повністю його покривала. Накрийте кришкою і проваріть рис ще 15-20 хвилин.

Рецепт приготування рису "як в ресторані"

Інгредієнт

  • Рис басматі-400 г
  • Вода-600 мл
  • Кардамон - ½ чайної ложки
  • Масло (звичайне або кокосове) - 1 ст. ложка
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування

Рис промиваємо під проточною водою, відкидаємо на сито

У каструлю кладемо ложку масла, нагріваємо, додаємо кардамон

Засипаємо рис в каструлю, добре перемішуємо і трохи нагріваємо

Додаємо гарячу воду, накриваємо кришкою

Чекаємо, поки вода закипить, зменшуємо вогонь і варимо 20 хвилин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав неймовірний рецепт гарбузового кексу.

А також розповідали про те, як приготувати домашню локшину за старовинним українським рецептом.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти рис
LITE
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела