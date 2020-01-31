Викиньте негайно: ці речі приносять в дім біди і нещастя

Деякі звичні в домі речі можуть накликати біду на його мешканців
Деякі речі приносять в дім біди і нещастя. Фахівці стверджують, що від цих предметів варто позбутися, щоб відновити позитивну енергетику в домі, адже вони притягують бідність і чвари. Що потрібно негайно викинути - в матеріалі Styler.
В домі не варто зберігати, а тим більше користуватися тріснутими або надбитими предметами. Навіть якщо це улюблена чашка з відбитою ручкою, від неї варто позбутися. Те ж саме стосується тріснутих дзеркал і віконного скла.
Якщо у вашому домі зберігається річ з пари, друга частина якої втрачена або поламана, від неї варто позбутися. Наприклад, не варто тримати на балконі лижну палицю "до кращих часів". Такі предмети будуть блокувати енергетику і заважати придбавати нові покупки.
Переглядаючи старі фото в альбомі, варто викинути ті, які викликають у вас негативні емоції. Адже коли ви дивитеся на знімки, які вам не подобаються, можете випадково себе наврочити.
Навіть якщо річ абсолютно нова, але жодного разу не була у використанні, її варто віддати, подарувати або викинути. Речі, якими довго не користуються, притягують до себе негативну енергію.
Облисілий віник - символ вичерпання грошей. Не користуйтеся цим інвентарем для прибирання до останнього - це до матеріальних збитків. Не скупіться і регулярно міняйте віники.