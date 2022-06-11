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Викиньте це негайно: головні антитренди літа 2022

Модні антитренди 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Літо тільки набирає свої обороти, і якщо ви хочете виглядати стильно і актуально, слід знати, від яких моделей варто відмовитися в цьому сезоні.

Стиліст Анна Одарченко перерахувала в Instagram топ-5 головних антитрендів літа 2022.

Масивні кросівки

Масивні кросівки, або ugly sneakers, які колись ввели в моду Balenciaga, схожі на взуття з батьківської шафи. Незважаючи на ретро-тренди, така модель більше не користується популярністю. Кросівки здаються занадто громіздкими для будь-яких луків - зараз в образах панує лаконічність.

Мішкуваті спортивні костюми

Особливо варто відмовитися від безформних спортивних костюмів з футера. Викидати їх не потрібно: ми як і раніше носимо джоггери, але тепер поєднуємо їх з кроп-топом, а світшоти доповнюємо міні. Якщо вам ну дуже вже до душі комплекти, то придивіться до трикотажних моделей в рубчик - вони виглядають куди елегантніше.

Тотал лук в стилі оверсайз

Зараз в моду повертається навмисна жіночність, а разом з нею і приталені фасони і грайливі вирізи. Так що більше немає сенсу комбінувати подовжений мішкуватий верх з максимально розслабленими брюками. Подібний комплект мало того, що псує пропорції фігури, так ще й зовсім не потрапляє в тренди.

Панама

Панами "як в дитинстві" поступово відходять на другий план - здається, минулого літа ми носили їх занадто часто. У цьому сезоні для трендового образу більше підійде шовкова строката косинка або кепка з лаконічним написом. До речі, їх навіть можна поєднувати разом - такий комплект буде куди більш стильним, ніж панама.

Тай-дай

Принт тай-дай вже неабияк приївся. Гідною заміною стануть орнаменти в дусі 60-х з оптичними ілюзіями в яскравих, але некричащих відтінках. Не забувайте і про речі з незвичайною фактурою. Яскраві нитки, які вплетені в тканину, зроблять лук набагато цікавіше, ніж розводи на ній.

Які речі вже неактуальні влітку 2022 (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

Ми також писали, які п'ять моделей купальників будуть наймоднішими і трендовими влітку 2022.

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Модні тренди