Українка, яка викинула паспорт, записала емоційне відео: "ви мене розриваєте на шматки!"

Українка закликає користувачів Інтернету припинити слати їй гнівні повідомлення з погрозами, і наголошує, що ніхто не знає, що насправді сталося в аеропорту, і який стрес вона пережила з сім'єю.

"Хлопці, будь ласка, зупиніться! Ви не знаєте, який вчора я стрес пережила на кордоні. Ви не розумієте, що ви робите. Припиняйте мені погрожувати... Ви, не знаючи, що насправді сталося, ви зараз мене рвете на шматки ще й з погрозами", - звернулася Людмила до українців.

Жінка пообіцяла найближчим часом пояснити всю ситуацію, зробивши офіційну заяву, поки ж просить "не робити ні з кого цапа відбувайла". При цьому запевнила, що скандальний ролик, на якому нібито викинула свій паспорт і грубо лаяла Україну, насправді був змонтований, й у такому вигляді розійшовся в ЗМІ.

Чмульова пообіцяла подати до суду на видання, яке поширило відповідні кадри.

"Це відео фейкове. Це нарізки, які зроблені з різних сторінок. Я в будь-якому випадку булу подавати в суд на це видання, яке це опублікувало... Будь ласка. Не знаючи, в чому суть справи, ви мене зараз розриваєте на шматки", - обурюється харків'янка.

Відео: українка прокоментувала скандал через нібито викидання паспорта

Реакція на скандал

Зауважимо, що після публікації ролика, на якому жінка емоційно нарікає на українське законодавство, через що не змогла з двома дітьми полетіти на курорт до Туреччини, при цьому разом з малюками викидає паспорта, в мережі пішла різка реакція. У коментарях українці висловилися про інцидент і одностайно прийшли до думки, що в цій ситуації дуже шкода дітей, які копіюють свою маму. Також користувачі "вирахували" героїню кадрів і озвучили впевненість, що жінка незабаром вибачатиметься за свій вчинок.

Крім того, в коментах можна зустріти й більш жорсткі висловлювання на адресу громадянки.

Фото: скрін коментарів