Як вибрати найсмачнішу і солодку черешню: стиглу і без хімікатів

На ринках і в супермаркетах України з'явилася черешня. Мелітопольської, на жаль, зараз немає. Однак черешня у продажу не тільки Імпортна, а й українська - з Одеси та Закарпаття.

Як правильно вибирати стиглу і солодку черешню без хімікатів - читайте в матеріалі нижче.

Як купувати черешню

1. Купуйте черешню тільки там, де вам можуть надати сертифікат якості та інші документи. Уникайте покупок з машин, на стихійних ринках, з рук - невідомо, хто і як її вирощував, збирав і транспортував.

2. У стиглої черешні шкірка чиста, гладка, з глянцевим блиском, без вм'ятин і тріщин. Якщо шкірка матова і не блищить - черешню зірвали давно і довго зберігали до продажу.

3. У якісної черешні м'якоть щільна і пружна. М'яка черешня - поганої якості, ягода перезріла або ж почала псуватися.

4. Не варто вибирати черешню без плодоніжок - в такій ягоді швидко утворюються мікроби та бактерії, тому що плодоніжка закриває вхід для них. Якщо плодоніжка потемніла, а не зелена - ягоди зберігали дуже довго.

5. Жовта і рожева черешня - більш ніжна і водяниста, смак кисло-солодкий. У темної черешні смак більш солодкий і насичений. Найсмачніша черешня з'являється до середини сезону - це друга половина червня.

6. Через довге транспортування і погодних умов черешню нерідко обробляють спеціальними хімікатами, які дозволяють ягодам не так швидко псуватися. Обробку хімією видає біла западинка в місці, де плодоніжка кріпиться до ягоди. Якщо черешню обробили зовсім недавно - там буде білий наліт.

Як правильно мити черешню

Ягоди потрібно мити дуже ретельно, бо на них впливає дуже багато факторів - сонце, дощ, пил, гази, хімічні речовини, бруд, личинки комах, птахи та різні мікроорганізми й бактерії.

Насипте черешню в друшляк або спеціальну миску з сіткою. Промийте кожну ягоду під проточною водою. Вода може бути холодна або кімнатної температури, окріп вам не потрібен. Потім просушіть. Якщо хвостики видалили - з'їсти її потрібно швидко.

Як зберігати черешню

Зберігати черешню потрібно тільки в холодильнику - візьміть для цього паперовий пакет або пластикову ємність. Мити черешню перед зберіганням в холодильнику не потрібно, це зменшить термін зберігання.

Ягоди розміщуйте подалі від інших фруктів і овочів. Якісна і стигла черешня може зберігатися в холодильнику до 10 днів. Жовту і рожеву краще з'їсти швидше - вона довго не зберігається.

Кому не можна їсти черешню

Велика кількість ягід може викликати проблеми зі шлунком, тому разова порція не повинна перевищувати 200 г.

Солодкі сорти черешні не варто вживати діабетикам. Яскраві сорти не можна людям з алергічною реакцією.

Черешню не можна їсти відразу після їжі, почекайте хоча б пів години - можуть бути проблеми з газоутворенням, нетравленням шлунка.

Маленьким дітям до 1 року не варто давати ягоди, а після - тільки без кісточок.

Не можна їсти черешню при гастриті гострого типу з підвищеною кислотністю.