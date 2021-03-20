ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як вибрати правильний оселедець і не отруїтися

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 08:35
Як вибрати правильний оселедець і не отруїтися Як вибрати правильний оселедець (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Від правильного вибору оселедця часто залежить не тільки ваше гастрономічне задоволення, але і здоров'я. Адже несвіжою рибою легко отруїтися, а харчове отруєння морепродуктами або рибою вважається одним з найнебезпечніших для життя.

Про це пише newsua.

На що звертати увагу при виборі оселедця

Щоб не прогадати, експерти рекомендують купувати рибу з головою і в першу чергу звертати увагу на очі, зябра і луску. Бажано рибу помацати, натиснувши на бік тушки пальцем. Якщо ямка розпрямиться протягом декількох секунд - риба свіжа.

При покупці оселедця зверніть увагу на наступне:

  • У свіжої риби зябра будуть темно-червоного кольору, а їх консистенція пружною.
  • Запах свіжої риби не повинен бути гнильним.
  • Очі свіжовиловленого оселедця будуть червоними і чистими (не каламутними).
  • Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.
  • Термін зберігання солоного оселедця не повинен перевищувати 1 місяць.

Чим замінити слабосолоний оселедець?

Зазначимо, що лікарі радять замість солоного оселедця вибирати свіжоморожений. Найкориснішою, безумовно, є риба, яка не піддавалася заморожуванню. Але її можуть дозволити собі лише жителі морського узбережжя.

Свіжоморожений оселедець можна запекти, відварити на пару, а також засолити самостійно, контролюючи кількість солі.

Раніше лікарі також розповіли, кому категорично не можна їсти оселедець.

Також дієтологи назвали найкорисніші солодощі, які навряд чи зіпсують вашу фігуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя здоровье
LITE
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів