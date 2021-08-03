Як вибрати по-справжньому стиглий кавун без нітратів: важливі поради

Кавун без нітратів

Існують базові ознаки, за якими можна визначити, корисний кавун насправді, чи в нього було додано безліч хімічних сполук.

Перш за все, це тверда шкірка. Її неможливо здерти ані нігтем, ані будь-яким іншим шляхом.

По-друге, розмір - він має значення. Чим більший кавун, тим ймовірніше, що його вирощували з додаванням нітратів. Краще обирати середні плоди - вагою 7-10 кг.

По-третє, на місці розлому мають утворюватися "крупинки" - розріз має бути шороховатим, а не скляним. Це свідчить про природне походження кавуна.

Вибір стиглого і солодкого кавуна

У магазині чи на ринку звертайте увагу на хвостик та плодоніжку ягоди. Їхня сухість свідчить про те, що кавун дозрів.

Поверхня плоду має бути блискучою та твердою, без надрізів і тріщин, а шкірка - з яскравими та контрастними смужками.

Також стиглий кавун часто має на одному боці яскраво-жовту або помаранчеву пляму, а його розмір має бути дещо більше середнього.

Звук від постукувань має бути чистим та дзвінким. Якщо кавун стиснути - він матиме легкий хрускіт.