Як вибрати новорічну ялинку без шкоди: Супрун дала поради

Уляна Супрун розповіла, як правильно вибрати новорічну ялинку і не нашкодити довкіллю. Колишня в. о міністра охорони здоров'я нагадала, що не всі ялинки, які продаються на ялинкових базарах, мають документи. Деякі дерева рубають незаконно і вони відносяться до так званому "тіньового ринку".

В 2016 році організація WWF в Україні провела дослідження ринку ялинок в містах України і виявила низку порушень. У багатьох містах навіть на легальних ринках не існувало ялинок з бірками, зокрема було зафіксовано безліч нелегальних точок продажу. Волонтери, які проводили дослідження, визначили, що переважна більшість дерев були "сумнівного походження."

Як вибрати легальну ялинку:

Всі легальні новорічні ялинки при продажу маркують етикетками або спеціальними бирками-стяжками. На них вказаний індивідуальний номер та штрих-код дерева, який заноситься в Систему електронного обліку деревини. Такі етикетки розриваються при спробі їх переклеїти, тому використовувати їх повторно неможливо. Важливо, щоб ці бирки перебували на деревах, а не в кишенях продавців.

Перевірити походження ялинки можна за допомогою коду з етикетки або бирки. Це можна зробити на сайті OPEN.UKRFOREST.COM або завантажити додаток на телефон yalynka.info. якщо інформації немає - ялинку зрубали незаконно.

Після використання не викидайте ялинку на смітник. Адже після свят вулиці і місця продажу перетворюються в "ялинкові кладовища". У столиці приймають дерева в спеціальних пунктах переробки. Наприклад, торік для цього було відкрито 15 пунктів. В них дерева переробляють на стружку в спеціальному подрібнювачі. Таку стружку можна використовувати для спалювання в твердопаливних котлах, як утеплювачі або добриво для міських насаджень.

Також ялинки їдять тварини в зоопарках. Торік волонтери возили ялинки в зоопарк "Межигір'я".

Багато людей обирають штучні ялинки, як менш шкідливу для навколишнього середовища альтернативу живим ялинкам. І це може бути хороший вибір у разі, якщо це якісна ялинка і нею можна користуватися досить довго, а після використання здати на переробку.

Тому, якщо у вас є штучне дерево, вам потрібно буде використовувати його не менше 10 років, щоб його вплив на навколишнє середовище був приблизно таким же, як від справжньої ялинки, яку після використання правильно утилізували.

Не забувайте ще про один варіант - ялинка в горщику!

Як вибрати таку ялинку: