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Не гуляйте в -10: Супрун розвінчала міф про прогулянки взимку

STYLERЖиття    12.12.2019 - 07:13
Не гуляйте в -10: Супрун розвінчала міф про прогулянки взимку
Уляна Супрун розповіла про зимові прогулянки (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала поради щодо прогулянок з дітьми в зимовий період

Уляна Супрун дала поради, як гуляти з маленькими дітьми у зимовий час. За словами експерта, дитині необхідний додатковий шар одягу, ніж дорослому. Колишня в. о міністра охорони здоров'я радить одягати дитину тепло і комфортно, а під час прогулянки перевіряти, чи сухий в неї одяг. Якщо одяг мокрий - малюка потрібно терміново занести в тепло і обігріти. Про це Супрун написала на своїй Facebook-сторінці.

Поради від Уляни Супрун:

  • Не гуляйте з маленькими дітьми при температурі нижче -10 градусів. Дітям старшого віку не варто гуляти при температурі нижче -25.
  • Слідкуйте за тим, щоб дитина не перемерзла. Дитяча шкіра замерзає значно швидше, ніж у дорослих. Якщо малюк стає сонним і незграбним - значить він замерз. У такому випадку потрібно повернутися додому і помістити малюка в теплу (але ні в якому разі не гарячу) ванну.
  • Не залишайте дітей без нагляду. І хоча ця порада є абсолютно універсальною, взимку вона стає особливо актуальною.
  • Поясніть дітям, чому не варто торкатися язиком холодного металу.
  • Малюкам також не варто грати в сніжки або кататися на санках біля води, особливо, якщо вона тільки замерзла. В такий період не можна бути впевненими щодо міцності льоду. Також варто надягати захисні шоломи під час катання на ковзанах.

Супрун розповіла, що Канадська асоціація педіатрів не радить дітям грати в сніжки через високий ризик травмування. Дійсно не варто грати в сніжки, якщо сніг дуже щільний або трохи підтанув, а потім на морозі може перетворитися у лід. Також поясніть дитині, чому не можна загортати камінчики в сніжки.

Не гуляйте в -10: Супрун розвінчала міф про прогулянки взимкуІлюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

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