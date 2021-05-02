Як вибрати нового постачальника газу, щоб не втратити субсидію: з'явилася відповідь

Чиновник запевнив: постанова про можливість зміни постачальника, як діяла, так і діє.

Також він додав, що в Україні конкурентний ринок вже встановлюється, і будь-який громадянин може моніторити ціни на газ і переходити за власним бажанням до іншої компанії.

"Постановою визначено, що заявник може переходити не один раз. При цьому переоформляти субсидію не потрібно. Якщо субсидія вже призначена, треба тільки органи соціального захисту повідомити, що ви перейшли до іншого постачальника, і надати реквізити постачальника", - сказав він.

Якщо ви вирішили змінити постачальника газу, то про це потрібно повідомити тільки нову газопостачальну компанію.

Новий постачальник буде вирішувати всі технічні питання щодо розірвання договірних відносин клієнта зі старим постачальником.

Також відзначимо, що зараз законодавство дозволяє змінювати постачальника газу онлайн.

Інструкція, як змінити постачальника газу (facebook.com/minenergoUkraine)