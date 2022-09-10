Як вибрати натуральні продукти з користю для здоров’я: поради українцям

Уважно вивчайте склад

Тут головний девіз - чим менше, тим краще. Якщо продукт справді натуральний, то він не повинен містити довгого складу на етикетці.

Звертайте увагу й на те, що інгредієнти в складі вказані в порядку спадання. Тобто якщо склад печива очолює цукор, то його там найбільше з усього, і навряд чи це печиво стане корисним перекусом або десертом.

Чого точно не повинно бути в складі харчового продукту?

Щоб улюблена їжа не приносила шкоди організму, уникайте таких складників на пакуванні:

трансжири та гідрогенізовані олії;

різні види цукру: сахароза, фруктоза, рисовий сироп тощо;

смалець;

рафіноване борошно (інші назви: біле, пшеничне або збагачене борошно);

рафіновані олії: соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, соєва, сафлорова.

Проглядайте маркування товару

Не варто відразу класти товар із написами "еко", "біо" та іншими до кошика. Такі слова мають бути підтвердженими відповідними маркуваннями на упакуванні. До них відносять "Білого лебедя", "Квітку ЄС", "Зеленого журавлика" тощо.

Приклади екологічних маркувань

Повний перелік офіційно затверджених маркувань можна знайти у вільному доступі в Інтернеті.

Сезонні та локальні продукти - найкращий вибір!

Дієтологи переконують, що найкраще споживати сезонні та локальні харчові продукти. Адже для їхнього вирощування не потрібно застосовувати велику кількість хімічних речовин або доставляти з-за кордону, для чого нерідко овочі й фрукти збирають недостиглими.

М’ясо та риба

На цю категорію продуктів варто звернути увагу окремо: при неправильному зберіганні чи приготуванні ними можна отруїтися.

Перш за все перевіряйте термін придатності. Вакуумне пакування може зберігати рибу та м’ясо до 20 днів. Якщо це спеціальне газове середовище, то термін зберігання - максимум 5 днів.

Обов’язково уточнюйте у продавця, чи були продукти розморожені перед продажем. Якщо так, то смак може трохи відрізнятися від свіжого. Із замороженими товарами теж будьте обачні: їх могли заморозити під кінець терміну придатка, щоб не зазнати збитків.