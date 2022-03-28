Лікарі назвали найкорисніше м'ясо: перше місце за харчовою цінністю
Лікарі розповіли, яке м'ясо є найкориснішим, адже його харчова цінність найвища серед інших видів м'ясної продукції.
Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.
За словами медика, мова йде про яловичину.
Чим же так корисно це м'ясо
Яловичина - це м'ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру і низьким вмістом холестерину. Дієтологи вважають, що за харчовою цінністю яловичина займає перше місце серед усіх видів м'яса.
У 100 грамах яловичини міститься близько 25 грамів білка. Яловичий протеїн - це високоякісний білок зі співвідношенням амінокислот, яких потребує наш організм.
Яловичий білок має набагато більш високу швидкість засвоєння і використання, ніж інші види м'яса. Він може доповнити харчування людського організму, підвищити імунітет і опірність, а також уникнути ризику різних захворювань.
Чому яловичина краще інших видів м'яса
Так, вміст жиру і холестерину в яловичині приблизно на 10% нижче, ніж у свинині і баранині, що дуже підходить для людей з високим рівнем холестерину.
Яловичина має набагато більш високий вміст креатину, ніж інші види м'яса, а креатин особливо ефективний для нарощування м'язової маси і поліпшення інтелекту.
Крім того, в яловичині також містяться необхідні організму мікроелементи, такі як калій, цинк, магній, залізо та інші, а також вітаміни групи В, в тому числі ніацин, Вітамін В1 і рибофлавін.
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