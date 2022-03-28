Лікарі назвали найкорисніше м'ясо: перше місце за харчовою цінністю

Лікарі розповіли, яке м'ясо є найкориснішим, адже його харчова цінність найвища серед інших видів м'ясної продукції.

За словами медика, мова йде про яловичину.

Чим же так корисно це м'ясо

Яловичина - це м'ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру і низьким вмістом холестерину. Дієтологи вважають, що за харчовою цінністю яловичина займає перше місце серед усіх видів м'яса.

У 100 грамах яловичини міститься близько 25 грамів білка. Яловичий протеїн - це високоякісний білок зі співвідношенням амінокислот, яких потребує наш організм.

Яловичий білок має набагато більш високу швидкість засвоєння і використання, ніж інші види м'яса. Він може доповнити харчування людського організму, підвищити імунітет і опірність, а також уникнути ризику різних захворювань.

Чому яловичина краще інших видів м'яса

Так, вміст жиру і холестерину в яловичині приблизно на 10% нижче, ніж у свинині і баранині, що дуже підходить для людей з високим рівнем холестерину.

Яловичина має набагато більш високий вміст креатину, ніж інші види м'яса, а креатин особливо ефективний для нарощування м'язової маси і поліпшення інтелекту.

Крім того, в яловичині також містяться необхідні організму мікроелементи, такі як калій, цинк, магній, залізо та інші, а також вітаміни групи В, в тому числі ніацин, Вітамін В1 і рибофлавін.