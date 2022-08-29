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"Це нескладно": Клопотенко розповів, що має бути в здоровій тарілці дитини

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Понеділок 29 серпня 2022 09:10
"Це нескладно": Клопотенко розповів, що має бути в здоровій тарілці дитини Фото: Євген Клопотенко дав приклад харчування дитини (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Здорове харчування для дитини дуже важливо. Правильна їжа - це основа здорових організму і психіки.

Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко розповів, як харчуватися дитині, щоб бути здоровою.

Експерт з харчування дав приклад здорової тарілки дитини

Половину порції повинна становити клітковина (сезонні овочі, фрукти і зелень)

¼ тарілки - це складні вуглеводи (гречка, пшоно, перлова, пшенична, кукурудзяна і вівсяна каші, дикий рис)

¼ - мають складати білки (нежирне м'ясо, птиця, риба, нежирні молочні продукти, яйця). Тваринного білка повинно бути більше, ніж рослинного.

Пам'ятайте, що в адекватній кількості повинні бути жири, переважно рослинні (горіхи, насіння, масла). Морська риба - теж прекрасно, як джерело жирів. Масло, сметана, вершки, жирне м'ясо теж можуть бути, просто не більше 20 г/день.

Це здорова тарілка харчування і її принцип прекрасно підійде дитині. Просто дивіться на цей список і вибирайте ті продукти, які у вас є.

"Плюс готуйте разом з дитиною. Це два важливих елементи: давати дитині здорову їжу і готувати з нею", - резюмував Клопотенко.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як годують українських військових.

До речі, на початку липня стало відомо, що борщ був внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

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Евгений Клопотенко
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