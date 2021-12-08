Як обрати якісну та безпечну новорічну гірлянду

Зокрема, при покупці потрібно перевірити, чи всі лампочки гірлянди горять. Тому потрібно звернутися до консультанта з проханням увімкнути в розетку прямо в магазині.

Окрім того, гірлянда повинна містити сертифікат відповідності. Це означає, що її зробили згідно з основними технічними вимогами.

До того ж повинен бути знак технічного регламенту – трилисник. Це означає, що розетка та провід витримають перепади напруги в мережі.

Як вибрати гірлянду в магазині (GettyImages)

Також у гірлянді повинен бути адаптер, який зменшуватиме напругу. При стрибках напруги він вимкне гірлянду.

Гірлянда має мати гарантію та інструкцію українською мовою. Відповідно це означатиме, що вона ввезена легально.

Важливо перед покупкою потримати гірлянду в руках, увімкнути та перевірити чи вона нагрівається.