Бензин, дизель чи газ? Як вибрати кращий генератор для будинку: порівняння і поради

Урок математики - рахуємо потужність

Для генератора потужність - це найважливіший показник роботи, від якого буде залежати й ціна. Правильно визначена потужність стане вашою гарантією подачі достатньої кількості струму без надлишку витрат на паливо.

Щоб розрахувати необхідну потужність генератора, випишіть потужності всіх потрібних приладів. Зазвичай її пишуть в інструкції, техпаспорті або на етикетці. Додайте всі ці цифри - і вуаля! Потужність генератора вирахувано. Радимо додати ще 15-20% до отриманої суми, щоб мати запас і уникнути збоїв у роботі.

Дизель, бензин чи газ?

У цьому аспекті перш за все орієнтуйтеся на ціни на паливо та ваш бюджет. Однак зауважте, що дизельні на 20-30% дорожчі за бензинові, хоча й виробляє такий генератор більше потужності - понад 5 кВт.

Бензинові генератори добре підійдуть для використання в побуті, адже виробляють 3-5 кВт потужності. Цього цілком достатньо для функціонування будинку чи квартири. Бензиновий генератор може працювати до 8 годин без зупинки, але й витрата паливного матеріалу буде відповідною.

Що стосується газових генераторів, то це найменш розповсюджений тип. Для його роботи потрібні газові балони. Це означає, що генератор працюватиме стільки, скільки об’єму має балон. Проте на сучасному ринку можна знайти й такі, що заправляють бензином, що робить газові генератори більш універсальними.

Бензиновий генератор (фото: facebook.com/olvinskyihor)

Система запуску

Система запуску - це спосіб, в який ви вмикатимете генератор. Існує декілька типів систем.

Ручна - найпоширеніша система запуску, яка встановлена в найдешевші генератори. Ручний запуск потребує певних фізичних зусиль, тому, наприклад, жінці може бути складно із цим впоратися.

В електричній системі треба натиснути на кнопку або повернути ключ запалювання. Така модель коштуватиме дорожче, але ви принаймні платите за комфорт.

Автоматична система запуску є безпрограшним варіантом для виробництва чи підприємства. Як тільки відбувається збій електромережі, генератор сам вмикається. Відповідно цей тип генератора найдорожчий.

Дистанційний запуск відбувається через пульт, на якому лиш дві кнопки: ввімкнути та вимкнути.

Як вибрати альтернатор

Альтернатор - це механізм, який перетворює механічну енергію двигуна на електричний струм. Альтернатор може бути синхронним та асинхронним.

Синхронні моделі мають складнішу конструкцію, більшу вагу та вищу ціну. До того ж у своєму механізмі вони мають спеціальні щітки, які час від часу треба змінювати. Натомість синхронні альтернатори стабільно дають напругу та струм.

З асинхронним альтернатором все абсолютно навпаки. Він легший, простіший і дешевший. Не боїться коротких замикань, але фахівці не радять використовувати їх із чутливими пристроями.

Цінова політика на генератори варіюється в середньому від 20 до 40 тисяч гривень, тому зважайте на сімейний гаманець і потреби використання.

Бензогенератори (фото: facebook.com/QEnergy.ua)