Викидають на смітники і спалюють біля будинків: у Києві провели псевдоутилізацію покришок

У Києві стався скандал після того, як активісти виявили котлован, у який викидали покришки замість того, щоб їх утилізувати. Тепер стало відомо, що таких звалищ у місті декілька і більш того деякі покришки просто спалювали перед будинками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

На днях на Троєщині місцевий житель побачив стовп чорного диму і пішов подивитися, що відбувається. Там він побачив покришки, які зараз почали витягувати із землі комунальники.

"Було дуже велике загоряння, диму дуже багато було. Сморід була дуже їдкий", - розповів В'ячеслав.

У Києві покришки викидають на смітники і спалюють біля будинків (скріншот з відео)

Варто зазначити, що покришки вивезли і спалювали на стихійному звалищі, яке знаходиться біля дитячого садка і новобудов. Там також виявили й інші пофарбовані покришки.

У цьому році столична влада прийняла рішення прибрати покришки з дворів. Але вони обіцяли вивозити їх на спеціальні підприємства і утилізувати.

Викопані покришки на Троєщині чекають вивезення (фото: РБК-Україна)

За словами викладача кафедри екології Києво-Могилянської академії Бориса Васильківського, покришки закопувати не можна, бо це порушення правил доброустрою.

"Якщо говорити про те, коли їх починають спалювати, то це і феноли, і сажа, вуглекислий газ. Викиди йдуть колосальні", - зазначив експерт.

До псевдоутилізації можуть бути причетні самі комунальники. У мережі з'явилося відео вантажівок, які висипали покришки на стихійне сміттєзвалище. На МАЗах був напис "Київавтодор".

Активісти вже звернулися в поліцію.

У Києві покришки викидають на смітники і спалюють біля будинків (відео: YouTube)