Вибори в Україні: ким виявився перший зареєстрований кандидат

В Україні стартували парламентські вибори, і кандидати вже розпочали реєстрацію. Першим зареєстрованим кандидатом виявився представник шоу-бізнесу, хоча і не актор і не співак.

У середу, 29 травня, центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові парламентські вибори. Ним став Володимир Пригладя, і він буде балотуватися в Києві, на виборчому окрузі №214.

У Володимир Пригладя дуже цікава біографія. Родом він з Хмельницького, закінчив юридичний факультет. Працював помічником народного депутата, а також радником голови Покровського міської ради Донецької області з питань культури і спорту. За деякими даними, Пригладь навіть хотів зайняти місце мера міста Покровська.

Але самий цікавий факт у біографії Володимира Пригладя – це те, що він є продюсером та чоловіком української співачки Наталії Валевської.

Володимир Пригладь і Наталя Валевська (facebook.com/volodymyr.priglad)

Вони познайомилися ще в той час, коли Валевська виступала в ресторанах міста Хмельницького, а Пригладь був бізнесменом і переганяв машини через кордон. Після швидкоплинного роману пара одружилася в 2003 році.

Володимир Пригладь і Наталя Валевська (facebook.com/volodymyr.priglad)

У 2004 році Валевська перемогла в конкурсі "Шанс" і переїхала разом з чоловіком до Києва. Зараз вона активно виступає, займається благодійністю, організацією весільних заходів і знімається в кіно.

За роки своєї кар'єри Наталя Валевська отримала багато різних нагород, в тому числі і першу премію Міжнародного конкурсу Алли Пугачової. Продюсером Валевської з 2003 року є її чоловік.

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