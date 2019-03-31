Вибори президента: під Дніпром встановили рекорд

Вибори президента України стартували 31 березня о 8:00. До закінчення голосування ще кілька годин, але в місті Тернівка Дніпропетровської області проголосувало 100% виборців. Про це повідомляє Павлоградський відділ поліції ГУНП в області.

Абсолютний рекорд з явки був зафіксований о 10:30, через дві з половиною години після відкриття дільниці № 120947.

Повідомляється, що голосування в Тернівці пройшло без порушень.

Вибори 2019 - на дільниці під Дніпром зафіксували 100% явку (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, військові Збройних сил України голосують на 93 дільницях, 79 з яких розташовані в зоні проведення ООС.

Раніше ми публікували фото, якими українці діляться з виборчих дільниць з різних куточків України і світу.

Також ми повідомляли про те, що Таїсія Повалій, яка активно гастролює в Росії, віддала свій голос за ймовірного гаранта. Мережа розкритикувала співачку за участь у голосуванні, оскільки вона не живе в Україні і обирати президента, на думку користувачів, не має права.