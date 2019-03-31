Вибори 2019: українці голосують і діляться кумедними фото

Вибори президента України стартували 31 березня о 8:00 за київським часом по всій Україні. Виборчі дільниці закриються о 20:00. Тим часом українці з різних куточків країни і зарубіжжя діляться фото і селфі з виборчих дільниць.

Після 20:00 виборчі дільниці закриються і почнеться підрахунок голосів.

Вибори 2019 - українці публікують фото з голосування (фото: соцмережі)

Фотокореспондент РБК-Україна також побував на виборчій дільниці і зробив фоторепортаж.

Вибори 2019 - українці публікують фото з голосування (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори 2019 - українці публікують фото з голосування (фото: соцмережі)

Тим часом українці в Австралії вже закінчили голосувати.

Вибори 2019 - українці публікують фото з голосування (Канберра, Австралія, фото: facebook.com/zoriana.stepanenko)

А у Варшаві, Польща, перед відкриттям виборчої дільниці утворилася величезна черга.

Вибори 2019 - українці публікують фото з голосування (Варшава, Польща, фото: соцмережі)

До речі, на одній з виборчих дільниць Києва, розташованій на Подолі, киянка народила здорову дівчинку.

Раніше ми також повідомляли, що на вибори президента Кличко приїхав на велосипеді. Мер Києва приїхав на виборчу дільницю о 8 ранку в спортивній формі одразу після ранкового тренування.

Також ми писали про те, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.