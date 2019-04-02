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Вибори 2019: Єфросиніна приголомшила несподіваним зізнанням

STYLERПерсони    02.04.2019 - 09:45
Вибори 2019: Єфросиніна приголомшила несподіваним зізнанням
Вибори 2019 - Єфросиніну розкритикували через Зеленського (фото: facebook.com/EfroLife/2)

Вибори президента України стають все більш цікавими завдяки українським зіркам

Вибори президента України виявилися надзвичайно насиченими через низку скандалів, курйозів і несподіваних одкровень. Так, Маша Єфросиніна піддалася жорсткій критиці через останню публікацію в Instagram. Відому телеведучу розкритикували за фото, на якому вона позує в зеленому вбранні на зеленому тлі.

При цьому Єфросиніна в зеленій сукні в горошок підписала пост "Ситуація - Зелений". На неї одразу ж накинулися прихильники, котрі вважають публікацію зірки очевидною підтримкою Володимира Зеленського.

Вибори 2019: Єфросиніна приголомшила несподіваним зізнанням

Вибори 2019 - Єфросиніну розкритикували через Зеленського (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією телезірки, дивуючись - серйозно Маша заявляє, або це весняний настрій запаморочив голову Єфросиніної.

  • "Сподіваюся, колір зелений у стилі, але не у виборі в майбутньому країни";
  • "Не очікувала..."
  • "Прихована реклама за Зе. Маша, красуня";
  • "Дещо збентежена і розчарована вибором зеленого";
  • "Ситуація - сумна!"
  • "Я була кращої думки про вас. Сумно";
  • "Маша... Ви серйозно?"
  • "Я розчарувалася у вас";
  • "Для тих, хто думає, що Маша підтримує Зе - невже не зрозуміло, що це стьоб?"

До речі, ще одна українська суперзірка, Оля Полякова шокувала шанувальників публікацією фото, на якому вона позує поруч з одним з кандидатів президентів України.

Раніше ми також повідомляли, що Святослав Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського. Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест".

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