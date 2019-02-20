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У ЦВК розповіли, скільки українців перевірили наявність у реєстрі виборців

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 14:15
У ЦВК розповіли, скільки українців перевірили наявність у реєстрі виборців
Фото: Олександр Стельмах (hubs.ua)

Виборці можуть уточнити, де знаходиться їх виборча дільниця

Майже 300 тисяч виборців скористались сервісом перевірки наявності свого імені у Державному реєстрі виборців. Про це повідомив керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час конференції про хід кампанії на виборах 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за допомогою Держреєстру виборців українці можуть уточнити, де знаходиться їх виборча дільниця.

"Головний електронний сервіс - це перевірка наявності у Державному реєстрі виборців. Можна задати свої персональні дані, вказати населений пункт своєї адреси реєстрації і отримати позитивну або негативну відповідь. Позитивна відповідь буде в тому, що буде зазначено, власне, номер округу виборця, де виборець включений до списків і номер виборчої дільниці. Так, з початку виборчої компанії майже 300 тисяч громадян скористались цим сервісом. Для порівняння скажу, що фізично у відділи ведення з питань щодо якихось неточностей чи включення себе до реєстру звернулось приблизно 3, 5 тисячі громадян", - повідомив Стельмах.

Нагадаємо, в ЦВК поінформували, що понад 26 тисяч українців виявили бажання змінити місце для голосування на виборах президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, Стельмах заявив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

Вибори 2019: понад 26 тисяч українців змінили місце голосування Майже мільйон українців не зможуть проголосувати на виборах через відсутність прописки
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