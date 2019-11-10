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Наш вибір - Росія: в мережі показали сумні фото з Донецька

STYLERЖиття    10.11.2019 - 12:26
Наш вибір - Росія: в мережі показали сумні фото з Донецька
У мережі показали свіжі фото з Донецька (фото: Andrew Butko/wikimedia.org)

Блогер показав свіжі фото з окупованого бойовиками Донецька

У мережі показали свіжі фото з окупованого терористами Донецька. Знімки опублікував в соціальній мережі Twitter блогер під ніком Люфт Ганза. На них можна побачити колись процвітаючий футбольний стадіон "Донбас-арена", а також фасад будівлі, на якій повісили величезний плакат з написом: "Наш вибір - Росія". Також будову "прикрашає" російський триколор.

"Донецьк. Листопад", - лаконічно підписав блогер фотографії.

Наш вибір - Росія: в мережі показали сумні фото з ДонецькаНаш вибір - Росія: в мережі показали сумні фото з ДонецькаДонецьк в листопаді 2019 року (twitter.com/LuftGanza)

Користувачі мережі блискавично відреагували на свіжі фото Донецька і поділилися своїми думками у блогера в коментарях.

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