"Ви жінка, чи не так?" Гострі і неполіткоректні цитати принца Філіпа

Принц Філіп був людиною військовою, він пройшов Другу світову війну, що може певною мірою виправдати його гострослів'я.

"Чим ви полощете горло? Камінчиками?" (З розмови зі співаком Томом Джонсом після Королівського естрадного виступу, 1969 рік).

"Я оголошую цю штуку відкритою, чим би вона не була" (Під час візиту в Канаду в 1969 році).

"Всі говорили, що у нас повинно бути більше вільного часу. Тепер вони скаржаться, що безробітні" (Під час рецесії 1981 року).

"Приємна зміна - опинитися в країні, якою не керує її народ" (Парагвайському диктатору Альфредо Стресснеру).

"У нас не було радників, які бігали навколо кожного разу, коли хтось стріляв з пістолета, і питав: "Ти як? Все в порядку? Ти впевнений, що у тебе немає жахливої проблеми?" (На зустрічі, де обговорювали психологічне консультування військовослужбовців в 1995 році).

"Якщо гравець у крикет, наприклад, раптово вирішив піти в школу і забити безліч людей до смерті крикетною биткою, що він міг би зробити дуже легко, я маю на увазі, ви збираєтеся заборонити крикетні битки? (У 1996 році, на тлі закликів заборонити вогнепальну зброю після стрілянини в Данблейні).

"Вони, мабуть, з'їхали з глузду (На Соломонових островах в 1982 році, коли йому сказали, що щорічний приріст населення становить 5%).

"Ви жінка, чи не так?" (У Кенії в 1984 році після прийняття невеликого подарунка від місцевої жительки).

"Якщо ви залишитеся тут набагато довше, у вас будуть вузькі очі" (Британським студентам в Китаї під час державного візиту в 1986 році).

"Ти занадто товстий, щоб бути космонавтом" (13-річному Ендрю Адамсу, який сказав Філіпу, що хоче відправитися в космос).



"Я б хотів, щоб він вимкнув мікрофон" (На Королівському естрадному шоу, спостерігаючи за виступом сера Елтона Джона у 2001 році).

"Ви все ще метаєте один в одного списами?" (В Австралії у 2002 році під час розмови з успішним підприємцем-аборигеном).

"Мене б заарештували, якби я розстебнув цю сукню" (25-річній члену раді Ханні Джексон, яка була одягнена в сукню з застібкою-блискавкою по всій довжині, під час ювілейного візиту в Бромлі у травні 2012 року).

"Якби цій людині вдалося викрасти Анну, вона влаштувала б йому справжнє пекло в полоні" (Про бойовика, який намагався викрасти королівську принцесу в 1974 році).

"Коли чоловік відчиняє двері машини дружині, це або нова машина, або нова дружина" (Про заміжжя).