Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник
21 ноября в Украине верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (или Третья Пречистая).
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции и обычаи праздника
На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.
Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.
Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.
Приметы этого дня
- Издавна считалось, если в этот день погода будет хорошая, то зима будет холодной;
- Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году;
- Если небо с утра ясное и синее - то к быстрому похолоданию;
- Если будет сильный мороз, то он продержится к Рождеству;
- В этот день если первой в гости придет женщина - жди неудачи, если мужчина - хозяев дома ждут богатство.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.
Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.
Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.
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