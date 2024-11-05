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Когда Рождественский пост 2024 по новому календарю: точные даты и полный список запретов

Украина, Вторник 05 ноября 2024 13:54
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Когда Рождественский пост 2024 по новому календарю: точные даты и полный список запретов Фото: Что запрещено делать во время Рождественского поста (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Рождественский пост в 2024 году начинается 15 ноября. Он продлится 40 дней.

РБК-Украина рассказывает о том, что разрешено и запрещено делать во время Рождественского поста.

В этом году по новому календарю Рождественский пост начнется в середине ноября. Пост продлится 40 дней, а именно, с 15 ноября по 25 декабря. В это время верующие будут духовно очищаться и готовиться к великому празднику Рождества Христова.

Что нельзя есть во время Рождественского поста

В период Рождественского поста нужно отказаться от: яиц, любых мясных и молочных продуктов. В том числе от макаронных изделий и выпечки, содержащие мясо или молочные продукты. Кроме того, нельзя есть фастфуд, снеки и пить алкоголь.

Основа рациона должна состоять из овощей, ягод и фруктов. А еще из круп, бобовых и сухофруктов. Разрешено также есть семечки, орехи и грибы. В определенные дни можно съесть рыбу и выпить бокал вина.

Меню по дням поста

В целом весь период Рождественского поста делится на три основных цикла, каждый из которых отличается по рациону. Первый цикл Рождественского поста длится с 15 ноября по 6 декабря, второй - с 7 декабря по 18 декабря и третий - с 19 декабря по 24 декабря.

Меню по дням на первый цикл Рождественского поста:

• понедельник - горячие блюда без масла и продукты растительного происхождения;
• среда и пятница - строгое сухое питание;
• вторник, четверг, суббота и воскресенье - можно есть рыбу и пить вино.

Меню по дням на второй цикл:

• понедельник - можно только растительную пищу, без добавления масла;
• вторник и четверг - растительная пища с маслом;
• среда и пятница - строгое сухое питание;
• суббота и воскресенье - можно есть рыбу, горячие блюда с маслом и пить вино.

Меню по дням на третий цикл:

• понедельник, среда и пятница - строгое сухое питание;
• вторник и четверг - горячие блюда без масла;
• суббота и воскресенье - горячие блюда с маслом.

Что еще запрещено во время поста

Кроме пищевых ограничений, важной частью Рождественского поста есть духовная подготовка и очищение. В это время запрещено курить, посещать развлекательные мероприятия и громкие вечеринки. Кроме того, нельзя говорить плохие слова, оскорблять людей и проводить обряды венчания. В пост также запрещены ссоры, ненависть и алчность.

Читайте также о том, что нужно знать о Рождественском посте, истории его возникновения и традициях. В народе этот пост называют Филипповкой, потому что он начинается на следующий день после чествования святого апостола Филиппа.

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