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За уши не оттянешь. Вкусная запеканка с макаронами, которую мгновенно "сметут" со стола

Как приготовить запеканку с филе и макаронами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Запеканка с макаронами уже считается классическим блюдом из фильмов, о котором мечтают дети и взрослые. Эта вкуснятина мгновенно исчезает со стола, а готовится она очень легко. Рецепт понравится всем, кто не любит проводить много времени на кухне.

Как приготовить запеканку с макаронами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Файні рецепти".

Для того чтобы сделать вкусную запеканку, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • макароны - 1,5 стакана

  • оливковое масло - 2 столовые ложки

  • куриное филе - 200 граммов

  • шампиньоны - 200 граммов

  • помидоры - 150 граммов

  • 1 плавленый сырок

  • сметана - 150 граммов

  • 3 яйца

  • 1 лук

  • зелень, соль и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Отварите филе в подсоленной воде, а когда оно остынет – нарежьте его небольшими кусочками. Также отварите и откиньте на дуршлаг макароны.

Нарежьте лук и грибы, обжарьте их на сковороде с растительным маслом, солью и перцем. Добавьте туда сметану, но не всю, перемешайте и тушите, пока соус не станет густым.

Вымойте и нарежьте помидоры. Застелите фольгой форму для запекания и смажьте ее растительным маслом. Затем смешайте макароны с филе, важно, чтобы до этого с них сбежала вся вода.

Большую часть макарон выложите на форму, сверху выложите помидоры и обжаренные в сметане грибы с луком. Затем высыпайте все оставшиеся макароны и филе, а сверху выложите нарезанный кубиками плавленый сырок. Полейте все смесью из взбитого вилкой яйца и остатков сметаны.

Поставьте форму с будущей запеканкой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Подождите 20-25 минут, затем подавайте блюдо на стол.

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