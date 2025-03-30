Теряются все витамины! Назван худший способ приготовления овощей

Детали исследования

В 2023 году исследования под руководством Университета науки и технологий Бангладеш Шахджалал изучали влияние кипячения, приготовления на пару и микроволновой печи на шесть популярных продуктов. К ним относились тыква, зеленый горошек, перец, шпинат и морковь.

В результате было обнаружено, что кипячение имело самое пагубное влияние на биохимические соединения в продуктах. Сюда относятся антиоксидантные полифенолы, количество которых снизилось среди большинства овощей. В шпинате произошло наибольшее снижение аскорбиновой кислоты, известной как витамин С.

Жарка в большом количестве масла не только разрушает питательные вещества, но и добавляет лишние калории.

Перегрев и повторный разогрев - чем дольше овощи подвергаются термической обработке, тем меньше в них остается витаминов.

Лучший метод приготовления овощей

Микроволновая печь была признана самым эффективным методом сохранения питательной ценности овощей. Ученые отметили, что 90% витамина С сохраняется во всех случаях. Приготовление на пару также имело умеренное влияние и было особенно полезным для сохранения противовоспалительных флавоноидов.

Также такой метод лучше сохраняет общее количество фенолов.

Фенольные соединения обычно обладают противовоспалительными свойствами и другими преимуществами для здоровья, которые могут помочь организму бороться с проблемами, связанными с окислительным стрессом, такими как болезни сердца.

Доктор Кейт Уорринер рассказала, если вы добавите воду, используемую для кипячения, в супы и рагу, вы также сможете сохранить любые потерянные питательные вещества.

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