Друга хвиля коронавірусу в Україні: коли чекати, і що загрожує українцям

Коронавірус в Україні може скоро викликати другу хвилю захворюваності. Коли і чому це відбудеться і які загрози несе для українців, розповіла український вірусолог Світлана Загородня.

Так, останні дослідження кажуть, що хвороба, яка викликається вірусом SARS-CoV-2, є сезонною. Тому після першої хвилі навесні 2020, другий спалах може відбутися вже цієї осені.

Поки ж у МОЗ стверджують, що ситуація в Україні контролюється і ми йдемо за "хорошим" сценарієм Польщі, а ось Росія пішла за сценарієм Італії та Іспанії.

Вірусолог каже, що до другої хвилі COVID-19 система охорони здоров'я буде готова, тому все буде проходити легше, ніж зараз.

"Дослідження говорять, що спалах може піти повторно, тому що вірус належить до сезонних. Але вже на той час у нас буде кращий алгоритм роботи та діагностика хворих. Я думаю, друга хвиля буде проходити не так критично, як зараз", - висловила свою думку завідувач відділом репродукції вірусів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного Світлана Загородня, пише Сьогодні.

Також вірусолог розповіла, що світу вдасться успішно боротися з коронавірусом двома способами. Перший - якщо знайдуть ліки, які будуть по-справжньому ефективним. У другому випадку врятуватися від коронавірусу вийде, якщо буде винайдена вакцина. Але і для першого і для другого - потрібен час.

Раніше ми писали, що вчені підтвердили ще один спосіб передачі коронавірусу, пояснивши атипові симптоми у третини пацієнтів.