Вторая волна коронавируса в Украине: когда ждать, и что грозит украинцам

Коронавирус в Украине может скоро вызвать вторую волну заболеваемости. Когда и почему это произойдет, и какие угрозы будет нести для украинцев, рассказала украинский вирусолог Светлана Загородняя.

Так, последние исследования говорят, что болезнь, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, является сезонной. Поэтому после первой волны весной 2020, вторая вспышка может произойти уже этой осенью.

Пока же в Минздраве утверждают, что ситуация в Украине контролируется и мы идем по "хорошему" сценарию Польши, а вот Россия пошла по сценарию Италии и Испании.

Вирусолог говорит, что ко второй волне COVID-19 система здравоохранения Украины будет готова, поэтому все будет проходить легче, чем сейчас.

"Исследования говорят, что вспышка может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет получше алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично, как сейчас", - выразила свое мнение заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя, пишет Сегодня.

Также вирусолог рассказала, что миру удастся успешно бороться с коронавирусом двумя способами. Первый - если найдут лекарство, которое будет по-настоящему эффективным. Во втором случае спастись от коронавируса получится, если будет изобретена вакцина. Но и для первого и для второго - нужно время.

Ранее мы писали, что ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса, объяснив атипичные симптомы у трети пациентов.