Жителі Чехії розповіли, як побороли коронавірус: допоміг "розумний карантин"

Коронавірус перемогла Чехія (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Чехії вдалося подолати завдяки продуманим заходам і дисциплінованості самих чехів

Коронавірус змогли перемогти в Чехії. Таку гучну заяву зробила влада країни, і вже 8 червня чехи зможуть повернутися до звичного життя. Місцеві мешканці поділилися секретом свого успіху, розповівши в програмі "Ранок з Україною", що таке "розумний карантин".

У країні вже відкриті магазини, бібліотеки, зоопарки та ботанічні сади. А з 24 квітня Чехія зважилася на неймовірне - відкрила кордони і дозволила громадянам виїжджати.

"Ви можете йти у фітнес-клуб, але за умови, що не будете користуватися туалетами та душовими. Крім цього, дозволили весілля, але до 10 осіб, відкрили костели, собори, церкви і дозволили проводити богослужіння, - розповів гід по Чехії Павел. - Що стосується перельотів - щоб повернутися назад, потрібно буде надати документ - довідку про негативний тест на коронавірус, якій не більше чотирьох днів, або ж одразу по поверненню ти будеш 14 днів на карантині".

А ось від самого початку Чехія не тільки ввела карантин, але і режим надзвичайного стану. Тоді в країні було менш як 100 хворих і жодного померлого.

"Ситуація у Чехії - одна з найкращих в Євросоюзі, бо Чехія дуже активно взялася за боротьбу з коронавірусом, тому швидко вдалося перемогти і зменшити зростання захворювання", - пояснив житель Праги Александр Забудський.

Унікальність "розумного карантину" полягає в тому, щоб відстежувати всіх потенційно інфікованих людей. Якщо у людини підтверджувався коронавірус, вона давала всі свої контакти за останні кілька днів. І за допомогою мобільних операторів цих людей знаходили.

І хоча такі заходи не були примусовими, чехи дуже відповідально поставилися до дотримання правил. Та що там - навіть бездомні в Празі ходять в масках і дотримуються правил самоізоляції.

Аж до 8 червня чехи будуть працювати з дому. А спеціальний мобільний додаток підкаже, що неподалік від вас знаходиться людина з діагнозом COVID-19. Крім того, в країні немає проблем з тестуванням на коронавірус. Всі бажаючі можуть пройти безкоштовно тест в спеціальних місцях або купити в аптеці.

Згідно з останніми даними, в Чехії 7841 випадок коронавіруса, померло 252 людини, за останню добу 22 нових випадки. Більш ніж половина пацієнтів повністю вилікувалася від COVID-19.

Тим часом, в Україні оголосили про продовження карантину до 22 травня, а з 11 травня почнеться деяке пом'якшення обмежувальних заходів.