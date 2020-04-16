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Друга хвиля коронавіруса: у Китаї з'явився новий епіцентр боротьби з COVID-19

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 18:03
Друга хвиля коронавіруса: у Китаї з'явився новий епіцентр боротьби з COVID-19
Коронавірус в Китаї (Фото: twitter.com/XHNews)

У Китайській провінції відклали ослаблення карантину через загрозу нової хвилі епідемії COVID-19

Коронавірус у світі вже діагностували у понад 2 мільйони пацієнтів, а кількість смертей від ускладнень хвороби перевищила 126 тисяч. У Китаї вирішили зупинити ослаблення карантину після того, як у Піднебесній з'явився новий епіцентр боротьби з COVID-19.

Ним стала північно-східна китайська провінція Хейлунцзян, яка межує з РФ. У регіоні побоюються нової хвилі епідемії коронавіруса через збільшення випадків зараження. Про це передає агентство UPI.

Всього в провінції зафіксували 340 пацієнтів з COVID-19. Місцева влада повідомляє, що жителі підхоплюють інфекцію від приїжджих. Зокрема, із сусідньої Росії.

У зв'язку із цим китайська влада раніше ввела обмеження на переміщення жителів міста Суйфеньхе в Примор'ї, як раніше було в Ухані в провінції Хубей.

У митниці повіті цього населеного пункту Суйфэньхэ, закритого на карантин, заявили, що низка останніх випадків зараження коронавірусом сталася при контакті із безсимптомними носіями інфекції.

У новій "проблемній" провінції відтермінували заплановане раніше скасування карантину в школах, а в місті Харбін почалися масові медичні перевірки населення.

Нагадаємо, що в Китаї понад 90% хворих COVID-19 вже одужали, але щодня надходить інформація про нові випадки зараження. Переважно інфікування відбувається від іноземців та китайців, які повертаються на батьківщину.

Раніше ми писали про те, що вчені Гарвардського університету провели експеримент з моделювання можливого розвитку пандемії COVID-19 і заявили, що одноразовий карантин у більшості країн не допоможе.

До речі, що в Європі вже почали скасовувати карантинні заходи.

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