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Вчені заявили про другу хвилю коронавіруса: одноразовий карантин не допоможе

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 10:53
Вчені заявили про другу хвилю коронавіруса: одноразовий карантин не допоможе
Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені спрогнозували нові хвилі коронавіруса у світі

Коронавірус в Україні був діагностований у 4161 людини. Всього у світі захворіло COVID-19 вже понад два мільйони осіб. Кількість смертей від нового вірусу перевищила позначку в 130 тисяч людей і найбільше загиблих – у США.

Вчені Гарвардського університету провели експеримент з моделювання можливого розвитку пандемії COVID-19 і заявили, що одноразовий карантин, який запроваджено у більшості країн з березня по травень, не допоможе. Коронавірус продовжуватиме вирувати до 2020 року та можуть знадобитися додаткові та повторні періоди соціального дистанціювання.

Як зазначено в дослідженні, коронавірус може стати таким же сезонним захворюванням, як і звичайні віруси та грип. Наступну хвилю пандемії варто очікувати вже восени 2020 року. На цей момент невідомо, чи виробляється імунітет проти COVID-19.

"Ми виявили, що одноразові заходи соціального дистанціювання, ймовірно, будуть недостатніми. Періодично доведеться повторювати обмежувальні заходи", - розповів автор дослідження Стівен Кисслер.

Він зазначив, що після того, як пандемія піде на спад, необхідно буде проводити активне і масове тестування.

Проте дослідники відзначають, що занадто тривалі карантинні заходи також можуть мати негативні наслідки. Один зі змодельованих сценаріїв показав, що соціальне дистанціювання перешкоджало створенню демографічного імунітету.

З оптимістичних прогнозів учених – імунітет від коронавірусу може протриматися до одного року, хоча дослідники визнали, що у них недостатньо інформації про те, як поводить себе імунітет людини, що одужала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Європі почали скасовувати карантинні заходи.

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